Milan | il futuro di Allegri

Il futuro di Allegri sulla panchina del Milan è al centro di molte discussioni. Dopo sconfitte contro Napoli e Udinese, la qualificazione in Champions League sembra a rischio. Le voci di un possibile cambiamento alla guida tecnica si sono fatte più frequenti nelle ultime settimane. La situazione attuale apre a diverse ipotesi, anche se ufficialmente non sono state annunciate decisioni definitive.

Il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è sempre più in discussione. Dopo le recenti sconfitte contro Napoli e Udinese, che hanno fatto vacillare la qualificazione in Champions League, le voci su una possibile separazione a fine stagione si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto riportato oggi da Sportmediaset, un addio non sarebbe più un tabù: se la campagna acquisti estiva non dovesse soddisfare le richieste iniziali del tecnico (incidere sulle scelte di mercato e puntare concretamente allo Scudetto), il divorzio tra Allegri e il Milan diventerebbe un’ipotesi concreta, indipendentemente dal piazzamento finale in classifica.🔗 Leggi su Dailymilan.it Milan-Como: l'intervista di Allegri a Sky Sport | Serie A Leggi anche: Milan, Ufficiale Andrej Kostic: Colpo da 3 Milioni per il Futuro di Allegri