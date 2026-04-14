Microplastiche nel cibo esperto in sicurezza alimentare Di Flaviano | No pranzo in vaschetta caffè meglio in vetro
Recenti studi hanno evidenziato la presenza di microplastiche in vari alimenti di consumo quotidiano, tra cui acqua, caffè, sale e zucchero. Un esperto in sicurezza alimentare ha suggerito di preferire il caffè servito in contenitori di vetro e di evitare il consumo di pasti preparati in vaschette di plastica. Questi consigli mirano a ridurre l'assunzione di microplastiche attraverso le fonti più comuni di contaminazione.
Microplastiche nel piatto: le troviamo ovunque, acqua, caffè, sale, zucchero. Come evitare la contaminazione con i consigli dell'esperto in sicurezza alimentare.🔗 Leggi su Fanpage.it
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