Microplastiche nel cibo esperto in sicurezza alimentare Di Flaviano | No pranzo in vaschetta caffè meglio in vetro

Recenti studi hanno evidenziato la presenza di microplastiche in vari alimenti di consumo quotidiano, tra cui acqua, caffè, sale e zucchero. Un esperto in sicurezza alimentare ha suggerito di preferire il caffè servito in contenitori di vetro e di evitare il consumo di pasti preparati in vaschette di plastica. Questi consigli mirano a ridurre l'assunzione di microplastiche attraverso le fonti più comuni di contaminazione.