Meteo ballerino ad aprile Si riaffaccia l' anticiclone ma gli effetti durano poco

Le previsioni meteo per aprile mostrano un andamento instabile con un ritorno dell’anticiclone, anche se la sua durata è breve. Oggi, sull’Italia, si registrano piogge e temporali che interessano principalmente le aree del Nord-Est e le zone interne del Centro. Le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da un tempo variabile, con alternanza di momenti di stabilità e fasi di maltempo.

Condizioni meteo instabili nella giornata odierna sull'Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto su Nord-Est e zone interne del Centro. Domani, mercoledì, avremo un graduale spostamento dell'instabilità verso il Sud mentre al Nord le condizioni meteo tenderanno a migliorare. Temperature che si mantengono al di sopra delle medie di qualche grado e non sono attese particolari variazioni nei prossimi giorni. Nella seconda metà della settimana è atteso un generale miglioramento delle condizioni meteo grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico verso l'Europa occidentale. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il terzo weekend di aprile confermano per il momento stabilità prevalente.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meteo ballerino ad aprile. Si riaffaccia l'anticiclone, ma gli effetti durano poco Meteo ribaltato: dopo il freddo arriva l’anticiclone, ma durerà pocoRoma - Le proiezioni indicano una svolta primaverile tra Pasqua e la settimana successiva, con sole e temperature in aumento ma possibili nuovi... Meteo ballerino questo fine settimana a Torino con il ritorno di temperature più miti e delle pioggia. Se non sei già fuori per il weekend oggi e domani sono le giornate ideali per passare con calma a provare gli ultimi arrivi primaverili. Giacche antipioggia e anti - facebook.com facebook