Mercato Inter aumenta la concorrenza per Doumbia | si muove il top club Marotta prende nota

Il mercato dell'Inter si fa più competitivo per il centrocampista del Venezia, Doumbia. Anche lo Sporting Lisbona sta monitorando la situazione e potrebbe inserirsi nelle trattative. La società nerazzurra è già al lavoro per valutare le opzioni disponibili, mentre Marotta prende nota delle mosse di altri club europei. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente interesse da parte di alcune squadre di primo piano.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, anche lo Sporting Lisbona segue molto da vicino Doumbia, centrocampista del Venezia: i dettagli. L’ Inter continua a monitorare il mercato dei giovani talenti per anticipare la concorrenza. Nel mirino della proprietà Oaktree è finito Issa Doumbia, centrocampista classe 2003 del Venezia e rivelazione della Serie B, profilo che sposa perfettamente la nuova linea verde del club. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, Doumbia nel mirino nerazzurro: c’è anche lo Sporting Lisbona. Il giovane talento, forte dei suoi 187 centimetri e di un bottino stagionale da 6 gol e 4 assist, rappresenta un investimento ideale anche in ottica liste, essendo un punto fermo della Nazionale U21.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, aumenta la concorrenza per Doumbia: si muove il top club, Marotta prende nota Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie AMercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La... Leggi anche: Affondo Nottingham per Frattesi, l’offerta all’Inter: un top club si muove per Dumfries | CM Temi più discussi: Rebus Calhanoglu: Inter offrirà rinnovo al ribasso, allora lui chiederebbe di firmare almeno per…; Inter e Milan su Santiago Castro, il centravanti ammette: Non si sa mai; Il Liverpool piomba su Palestra: aumenta la concorrenza per l'esterno del Cagliari; TRIBUNA.COM * SERIE A: INTER-ROMA ANCHE SUL MERCATO: FRATTESI, KONÉ E GLI OSTACOLI DIETRO IL POSSIBILE AFFARE ESTIVO. Inter, l'indiscrezione sulla trattativa con il Barcellona per Bastoni: la maxi offerta dalla Spagna però potrebbe non bastare50 milioni di euro non bastano. Per Alessandro Bastoni, serve un'offerta da capogiro per far vacillare l'Inter e lo stesso calciatore, che ad oggi non ha mai manifestato la volontà di andar via. Stand ... corrieredellosport.it Thuram, ora o mai più: prova da big contro la Dea per tenersi l'Inter, la Juve alla finestraIl sorriso non manca mai. Anche se il rendimento degli ultimi mesi suggerirebbe tutt'altro spirito, Marcus Thuram non ha perso il suo proverbiale buon umore. E dire che la settimana appena trascorsa ... sportmediaset.mediaset.it #Inter, restyling sul mercato: già individuati i primi 3 obiettivi, il nodo dei big in uscita x.com Un momento no per Bastoni tra campo e mercato Quale futuro per lui all'Inter E Chivu lo gestisce così - facebook.com facebook