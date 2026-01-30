Affondo Nottingham per Frattesi l’offerta all’Inter | un top club si muove per Dumfries | CM

Davide Frattesi potrebbe lasciare il Sassuolo e trasferirsi in Premier League. Secondo alcune indiscrezioni, il Nottingham Forest sta valutando un’offerta per il centrocampista, mentre l’Inter si guarda intorno. La situazione si sbloccherà nelle prossime settimane, ma il giocatore potrebbe già cambiare aria. Nel frattempo, il Nottingham continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa.

Per il terzino olandese sondaggio di una grande di Premier Potrebbe essere in Premier il futuro prossimo di Davide Frattesi. Dopo i nuovi contatti il Nottingham è passato all’attacco: come raccolto da Calciomercato.it, il club inglese ha proposto all’Inter un prestito oneroso con diritto di riscatto. Un totale sui 30 milioni di euro. Affondo Nottingham per Frattesi, l’offerta all’Inter: un top club si muove per Dumfries (AnsaFoto) – Calciomercato.it A questo punto del mercato, avendo ancora da sbrigare la pratica terzino destro, il club nerazzurro potrebbe aprire anche a una soluzione senza obbligo di riscatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Approfondimenti su Nottingham Forest Inter

Fabio Paratici sta attuando strategie per riportare Dejan Stankovic all’Inter, alimentando le voci di un possibile ritorno.

La Lazio ha fatto un’offerta per Davide Frattesi, il centrocampista dell’Inter.

Ultime notizie su Nottingham Forest Inter

