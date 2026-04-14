Meloni sul gas russo capisco Descalzi ma serve fare attenzione

Il presidente del Consiglio ha commentato le affermazioni di un operatore del settore sul gas russo, riconoscendo il punto di vista espresso. Ha aggiunto di sperare che, in caso di eventuali problemi, si riuscirà a trovare una soluzione per raggiungere la pace in Ucraina. La dichiarazione si è concentrata sull'importanza di mantenere un atteggiamento di attenzione e cautela rispetto alle questioni energetiche e geopolitiche.

"Descalzi è un operatore del settore", capisco il suo punto di vista, "io continuo a sperare che quando il problema si dovesse porre noi saremo riusciti" a raggiungere la "pace in Ucraina". "Ma" sul gas russo "dobbiamo fare molta attenzione a come ci muoviamo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Verona.🔗 Leggi su Lanazione.it Descalzi: "Sospendere bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono... Descalzi (Eni): “Sospendere il bando sul gas russo”“Sul gas penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il 1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di metri cubi che vengono dalla Russia” ha detto... Silvia Salis sul palco con Charlotte de Witte. In piazza ballano migliaia di persone. Un successo mediatico per la sindaca di Genova, che in molti - e ora anche lei ci pensa - vedono bene nel ruolo di “anti-Meloni”. E a proposito di Meloni, Eman Rus nella sua ru - facebook.com facebook Meloni e sospiri. Imbarazzata da Trump e dalla frase di Descalzi, sorride a Magyar. Fitto: “Ancoriamoci alla Ue”. Di @carusocarmelo x.com