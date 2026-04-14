Durante un'ultima conferenza stampa, la premier ha ribadito che l'Occidente si compone di due parti, sottolineando i legami storici e strategici tra Europa e Stati Uniti. Ha evidenziato come questi rapporti siano fondamentali per mantenere stabile l'asse transatlantico, anche in presenza di tensioni internazionali. La discussione si è concentrata sulla necessità di preservare questa alleanza, senza scendere a compromessi con le sfide politiche del momento.

«L’Occidente si fa in due». Giorgia Meloni lo ha affermato più volte, l’ultima durante la sua informativa, indicando i vincoli storici e gli interessi strategici che legano le due sponde dell’Atlantico e la necessità culturale e geopolitica di tenere saldo l’asse “con o nonostante” il ciclone Trump. Dall’altra parte però, così è tornata sul tema, quando si è amici «e quando si hanno degli alleati, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d’accordo, che è quello che faccio ogni giorno, perché credo che questo faccia bene, all’Europa, agli Stati Uniti e all’Occidente in generale». E così è stato, per la premier, ogniqualvolta è stato necessario puntualizzare la posizione italiana nei confronti dell’amministrazione Usa: sui dazi, sulla crisi in Groenlandia, sui nostri caduti in Afghanistan, sulla guerra in Iran.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni e l’amico americano: dalla premier lezione di sovranità e correttezza

L’amico americano ora è un peso per MeloniIl silenzio di palazzo Chigi È passato meno di un anno ma quanto sembrano lontani i tempi in cui i leader della maggioranza sgomitavano per occupare...

Leggi anche: Meloni, l'agguato del ragazzino: "Io voto no". Come gli risponde la premier: altra lezione alla sinistra