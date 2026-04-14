Meloni difende Papa e identità occidentale | non sarei a mio agio in una società dove i leader religiosi fanno ciò che dicono i leader politici

Giorgia Meloni ha ribadito la sua posizione riguardo alla relazione tra religione e politica, sottolineando che non si sentirebbe a suo agio in una società in cui i leader religiosi agissero seguendo le indicazioni dei politici. La premier ha espresso con fermezza la sua difesa del Papa e dell’identità occidentale, precisando che preferisce mantenere una distinzione netta tra i ruoli e le funzioni di ciascuno. La dichiarazione arriva dopo le sue precedenti affermazioni sulla questione.

Giorgia Meloni non fa sconti e ribadisce con nettezza e chiarezza quanto già affermato ieri: dalla cornice del Vinitaly di Verona, la premier lancia un messaggio cristallino e risoluto che riafferma la linea del governo italiano sullo scacchiere internazionale: lealtà agli alleati, ma senza rinunciare ai propri principi e al rispetto per le istituzioni religiose. Il che non implica il venire meno di un suo commento sulle recenti dichiarazioni di Donald Trump nei confronti di Papa Leone, definendole già 24 ore fa, e senza mezzi termini, «inaccettabili». Trump-Papa, Meloni ribadisce quanto affermato ieri e rilancia. «Quello che ho detto è quello che penso: che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili», ha esordito la premier, ribadendo la piena solidarietà al Pontefice già accordata nel messaggio di ieri.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni difende Papa e identità occidentale: non sarei a mio agio in una società dove i leader religiosi fanno ciò che dicono i leader politici “Non mi sento a mio agio nelle società dove i leader religiosi fanno quello che dicono i politici”. Meloni torna sull’attacco di Trump a papa LeoneAll’indomani dell’attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il Pontefice, Giorgia Meloni interviene dal Vinitaly di Verona e... Leggi anche: Meloni: Parole Trump su Papa? Leader religiosi non devono fare ciò che dicono i leader politici