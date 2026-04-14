Medico del lavoro arrestato per violenza sessuale

Un medico del lavoro è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver commesso violenza sessuale aggravata su diverse pazienti. L'indagine, condotta dalle forze dell'ordine, si è concentrata sui comportamenti del professionista durante le visite e le interazioni con le persone che si affidavano a lui per cure e consulenze. La situazione è ora al vaglio delle autorità competenti.

AGI - Un medico del lavoro è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di diverse pazienti. La misura cautelare, disposta dal GIP di Trento su richiesta della Procura della Repubblica, è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas). L'attività investigativa è scaturita dalla denuncia di una donna, la quale ha riferito agli inquirenti di essere stata "violentata durante una visita medica del lavoro ". Il racconto della vittima ha dato il via a una serie di accertamenti che hanno permesso ai militari dell'Arma di individuare altre potenziali persone offese. Indagine e testimonianze delle vittime.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Medico del lavoro arrestato per violenza sessuale Leggi anche: Violenza sessuale durante la visita, arrestato un medico del lavoro Medico del lavoro di Cadorago nel Comasco condannato per violenza sessuale su una pazienteUn medico del lavoro del Comasco è stato condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni una paziente. MEDICO ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE SUI PAZIENTI: C'E' UNA QUARTA VITTIMA | 06/12/2025 Diverse donne coinvolte, il medico del lavoro è stato arrestato. Non si esclude, al momento, che ci siano altre persone offese - facebook.com facebook Medico del lavoro arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. Le indagini dopo la denuncia di una donna, non si esclude ci siano altre vittime. L'uomo è stato posto ai domiciliari x.com