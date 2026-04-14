Violenza sessuale durante la visita arrestato un medico del lavoro

Un medico del lavoro è stato arrestato nelle ultime ore dai Nas di Trento con l’accusa di violenza sessuale, un reato considerato gravissimo. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo e l’uomo si trova attualmente ai domiciliari. L’indagine riguarda un episodio avvenuto durante una visita, ma i dettagli specifici non sono stati resi noti.

L’accusa è gravissima: violenza sessuale, con pure un’aggravante. A finire nell’occhio del ciclone un medico del lavoro, arrestato nelle scorse ore dai Nas di Trento dopo l’esecuzione dell’ordinanza emessa dal Gip del capoluogo, con il dottore che, attualmente, si trova ai domiciliari.La denuncia.🔗 Leggi su Trentotoday.it Medico condannato: 2 anni per violenza sessuale in visita obbligatoriaIl Gup di Como ha emesso una sentenza definitiva nei confronti del medico Massimo Gatto, condannandolo a due anni di reclusione con pena sospesa per... Medico del lavoro di Cadorago nel Comasco condannato per violenza sessuale su una pazienteUn medico del lavoro del Comasco è stato condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni una paziente. MEDICO ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE SUI PAZIENTI: C'E' UNA QUARTA VITTIMA | 06/12/2025 Medico del lavoro arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. Le indagini dopo la denuncia di una donna, non si esclude ci siano altre vittime. L'uomo è stato posto ai domiciliari - facebook.com facebook Medico del lavoro arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. Le indagini dopo la denuncia di una donna, non si esclude ci siano altre vittime. L'uomo è stato posto ai domiciliari x.com