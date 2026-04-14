Maxi furto di medicinali a Torrette La Cassazione respinge i ricorsi

Nella zona di Torrette, si è verificato un furto di medicinali per un valore superiore ai 446 mila euro presso una farmacia locale. Contestualmente, è stato tentato un secondo colpo a Loreto, che non è andato a buon fine. La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi presentati da due imputati e ha deciso di respingerli, confermando così la posizione delle autorità giudiziarie.

Colpo grosso nella farmacia di Torrette, medicinali rubati per oltre 446mila euro e un secondo tentativo a Loreto: la Corte di Cassazione ha chiuso la vicenda, rigettando i ricorsi dei due imputati e confermando l’impianto accusatorio. La sentenza definitiva riguarda Mario Criscuolo e Antonino Gentile, ritenuti responsabili di una serie di colpi mirati contro strutture sanitarie. Il furto principale risale alla notte tra il 24 e il 25 settembre 2019 all’ospedale regionale di Torrette: i ladri entrarono forzando una grata metallica e rompendo una finestra, riuscendo a portare via farmaci per un valore di circa 446mila euro. Non fu un episodio isolato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi furto di medicinali a Torrette. La Cassazione respinge i ricorsi 'Decima Azione', Cassazione respinge i ricorsi: condanne definitive per Spiritoso, Albanese e TizzanoRigettati gli ultimi ricorsi, la Cassazione conferma le condanne emesse dalla Corte d'Appello di Bari nel luglio 2024, rendendole definitive, per... Nuovo Clan Partenio, oggi la Cassazione decide sui ricorsiSi è aperto questa mattina davanti alla Suprema Corte di Cassazione il terzo grado di giudizio per i presunti componenti del Nuovo Clan Partenio,...