' Decima Azione' Cassazione respinge i ricorsi | condanne definitive per Spiritoso Albanese e Tizzano

La Cassazione ha respinto gli ultimi ricorsi e confermato le condanne per Giuseppe Spiritoso, Giuseppe Albanese e Fabio Tizzano. I tre sono coinvolti nell’inchiesta ‘Decima Azione’, che ha sgominato una rete di criminalità organizzata. Le sentenze definitive arrivano dopo mesi di battaglia legale, e ora per loro si aprono le porte del carcere. La decisione mette fine a una lunga fase giudiziaria, lasciando poco spazio a dubbi sulla loro colpevolezza.

