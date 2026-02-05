' Decima Azione' Cassazione respinge i ricorsi | condanne definitive per Spiritoso Albanese e Tizzano
La Cassazione ha respinto gli ultimi ricorsi e confermato le condanne per Giuseppe Spiritoso, Giuseppe Albanese e Fabio Tizzano. I tre sono coinvolti nell’inchiesta ‘Decima Azione’, che ha sgominato una rete di criminalità organizzata. Le sentenze definitive arrivano dopo mesi di battaglia legale, e ora per loro si aprono le porte del carcere. La decisione mette fine a una lunga fase giudiziaria, lasciando poco spazio a dubbi sulla loro colpevolezza.
Rigettati gli ultimi ricorsi, la Cassazione conferma le condanne emesse dalla Corte d'Appello di Bari nel luglio 2024, rendendole definitive, per Giuseppe Spiritoso detto 'Papanonn', Giuseppe Albanese e Fabio Tizzano, coinvolti nell'inchiesta 'Decima Azione' che ha smantellato la 'mafia del.
