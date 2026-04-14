Martina Franca visita del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica a Palazzo Ducale

Questa mattina a Martina Franca si è svolta una visita ufficiale presso Palazzo Ducale, con un incontro tra il sindaco e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea. L’evento è stato comunicato dal giornale locale Tarantini Time Quotidiano. La visita ha coinvolto un incontro tra le autorità e il rappresentante militare, senza ulteriori dettagli sugli argomenti trattati o sulle eventuali attività programmate.

Tarantini Time Quotidiano Visita istituzionale questa mattina a Palazzo Ducale di Martina Franca, dove il sindaco Gianfranco Palmisano ha incontrato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. L’incontro si è svolto in un clima cordiale e ha evidenziato il legame tra la città e l’Aeronautica Militare, presente sul territorio dagli anni Sessanta, oggi con il 16° Stormo “Protezione delle Forze”, impegnato nella formazione e nell’addestramento dei Fucilieri dell’Aria. Nel corso del colloquio, il sindaco ha espresso apprezzamento per la decisione di mantenere la presenza del 16° Stormo a Martina Franca, scongiurando l’ipotesi di un trasferimento.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca, visita del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica a Palazzo Ducale Il capo di Stato maggiore russo visita le truppe nell’est dell’Ucraina. Ft: «Sicurezza Usa a Kiev in cambio del Donbass a Mosca»Il generale Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore russo, ha ispezionato le truppe nell’est dell’Ucraina a pochi giorni dal trilaterale ad Abu... Hegseth caccia il capo di Stato maggiore dell’EsercitoWASHINGTON, 02 APR – Il segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth, ha chiesto al capo di stato maggiore dell’esercito, il generale Randy George, di...