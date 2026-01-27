Il capo di Stato maggiore russo visita le truppe nell’est dell’Ucraina Ft | Sicurezza Usa a Kiev in cambio del Donbass a Mosca

In un contesto di tensione tra Russia e Ucraina, il generale Valery Gerasimov ha visitato le truppe nell’est dell’Ucraina. La visita avviene poco prima di un incontro tra Kiev, Mosca e Washington ad Abu Dhabi, segnando un momento importante nelle dinamiche geopolitiche della regione.

Il generale Valery Gerasimov, capo di Stato maggiore russo, ha ispezionato le truppe nell’est dell’Ucraina a pochi giorni dal trilaterale ad Abu Dhabi tra Kiev, Mosca e Washington. A riferirlo è il ministero della Difesa della Federazione russa, citato dalla Tass. Gerasimov, che ricopre anche la carica di primo viceministro della Difesa, ha ascoltato i resoconti del comandante del gruppo tattico, il colonnello generale Sergey Kuzovlev, sulla situazione nell’area delle operazioni. Usa pronti a garantire la sicurezza in cambio di un accordo sul Donbass. Nel frattempo, l’amministrazione Trump avrebbe comunicato all’Ucraina che le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti sarebbero subordinate all’accettazione, da parte di Kiev, di un accordo di pace che con ogni probabilità comporterebbe la cessione della regione del Donbass alla Russia.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Valery Gerasimov Il piano Usa a Mosca: "Il Donbass in cambio di garanzie di sicurezza a Kiev e Ue" Piano in 28 punti Usa-Russia per l'Ucraina: Crimea e Donbass a Mosca e riduzione dell'esercito di Kiev a 400mila effettivi La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Valery Gerasimov Argomenti discussi: Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in visita al 235° Piceno; Il Capo di stato maggiore russo visita le truppe nell'est dell'Ucraina; Il capo di Stato maggiore Berutti Bergotto: La Marina deve anticipare le minacce del futuro. Nel Mediterraneo seguiamo le navi mandate da Mosca; Emozioni azzurre al Quirinale: i campioni del mondo paralimpici di Iksan 2025 ricevuti dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il Presidente federale Luigi Mazzone: Un onore, grande riconoscimento per i nostri atleti e l’intero movimento. Il Capo di stato maggiore russo visita le truppe nell'est dell'UcrainaIl capo di Stato Maggiore russo, il generale dell'esercito Valery Gerasimov, ha ispezionato le truppe nell'est dell'Ucraina a pochi giorni dal trilaterale di Abu Dhabi tra Kiev-Mosca-Washington. Lo ha ... ansa.it Guerra Il capo di Stato maggiore russo ispeziona le truppe nell'est dell'UcrainaIl capo di Stato Maggiore russo, il generale dell'esercito Valery Gerasimov, ha ispezionato le truppe nell'est dell'Ucraina a pochi giorni dal trilaterale di Abu Dhabi tra Kiev-Mosca-Washington. bluewin.ch Ice a Milano-Cortina Fonti ambasciata Usa: “Le operazioni di sicurezza sono sotto l’autorità italiana” (Adnkronos) - Il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato americano svolge un ruolo guida in materia di sicurezza degli Stati Uniti ai Giochi - facebook.com facebook Sicurezza, Lepore: "Basta scimmiottare gli USA, le carceri sono piene" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.