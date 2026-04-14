Mandello rimette mano al monumento dedicato all' uomo che ha cambiato il paese

A Mandello del Lario sono iniziati i lavori di ristrutturazione della statua dedicata a uno dei personaggi più rappresentativi del paese. Da martedì 14 aprile, sono stati avviati interventi di restauro e messa in sicurezza dell’opera, collocata in Piazza L. La statua rappresenta una figura di rilievo per la storia locale e sarà oggetto di interventi di manutenzione.

Mandello rimette in ordine il monumento dedicato a uno dei suoi personaggi simolo. Da oggi, martedì 14 aprile, avranno infatti inizio i lavori di ristrutturazione della statua dedicata a Carlo Guzzi, situata in Piazza L. Da Vinci, davanti al Municipio. La durata prevista, come indicato.🔗 Leggi su Leccotoday.it Alberto Cattani: dieci anni senza l’appuntato scelto, l’inchiesta che ha cambiato il paeseIl 5 febbraio 2026 si celebra il decennale della morte di Alberto Cattani, l’appuntato scelto che, a soli 45 anni, morì per un cancro legato... Leggi anche: Piscina olimpionica, secondo atto. Il Comune rimette mano al dossier