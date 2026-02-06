Vannacci torna a muoversi contro Matteo Salvini e la Lega. Questa volta, il generale in pensione ricorda alle forze di governo tutte le promesse fatte finora e mai mantenute. Nei suoi interventi, mette in guardia dal rischio di un ritorno a pratiche truccate e promesse non mantenute, alimentando le critiche già presenti nei confronti del leader leghista. La sua campagna di denunce si fa sempre più intensa, e ora sembra puntare a smascherare le false promesse fatte in passato.

Nella prima uscita dalla scissione, il generale ha ricordato al vicepremier tutti i fallimenti di questi anni al governo. E questo potrebbe surriscaldare il clima nella Lega. L'odg sul dl Ucraina di Ziello, Sasso e Pozzolo Matteo Salvini d’ora in poi subirà un martellamento costante. Ieri Vannacci ha ricordato al vicepremier che non si dimette da europarlamentare perché “i voti sono i miei”. Ma ancor più indicativo di ciò che potrà accadere nelle settimane a venire è stata la prima uscita del generale, a Modena, di fronte ai propri adepti per parlare di “remigrazione”. Un’occasione in cui il leader di Futuro nazionale s’è dilungato sulle ragioni per cui serve un partito a destra della Lega. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vannacci, il debunker di Salvini: così ricorda alla Lega tutte le promesse non mantenute. Rischio di ritorno al trucismo

In Toscana, la presenza di Roberto Vannacci e della Lega di Salvini si fa sentire.

