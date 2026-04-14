Maltempo allerta meteo gialla domani mercoledì 15 aprile per temporali | le regioni colpite

Domani, mercoledì 15 aprile, un’allerta meteo gialla è in vigore per temporali che interesseranno diverse regioni del Centro-Sud. Previsti piogge e temporali di forte intensità su varie zone di queste aree. L’allerta si riferisce alle condizioni climatiche previste per la giornata, che potrebbero comportare raffiche di vento e possibili locali allagamenti. Le autorità invitano alla prudenza e alla consultazione delle allerte aggiornate.

Per la giornata di domani, mercoledì 15 aprile, attesi piogge e temporali anche di forte intensità sul Centro-Sud. La Protezione Civile ha disposto allerta gialla su otto regioni per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Tutti i dettagli.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 3 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteMaltempo in esaurimento ma ancora allerta meteo per domani venerdì 3 aprile 2026. Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla oggi 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite; Maltempo, allerta meteo gialla su Campania centro-meridionale; Maltempo. Allerta meteo gialla a partire dalle 18; Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioni. Allerta meteo gialla Campania, peggiora il maltempo: dalle 18 di oggi pioggia, fulmini e grandinePeggiora il maltempo in Campania: dal pomeriggio temporali improvvisi, fulmini, grandine e rischio allagamenti in alcune zone della regione ... fanpage.it Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioniDopo diversi giorni caratterizzati da alta pressione e clima stabile, la situazione meteorologica sull'Italia cambia in modo netto. Nelle prossime ore è atteso un peggioramento diffuso, con piogge anc ... tg24.sky.it Dovevano essere lavori di messa in sicurezza dopo il maltempo, ma erano opere abusive. La Capitaneria blocca il cantiere sul litorale nord e denuncia i gestori - facebook.com facebook Il maltempo non ferma Papa Leone, “figlio di sant’Agostino”, in visita all’antica città di Ippona, dove Agostino fu vescovo per oltre trent’anni e dove il santo morì infine. Arrivato sotto la pioggia e un cielo grigio, il Papa ha percorso le rovine, deposto una corona i x.com