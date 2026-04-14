Maltempo allerta meteo gialla domani mercoledì 15 aprile per temporali | le regioni colpite

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, mercoledì 15 aprile, un’allerta meteo gialla è in vigore per temporali che interesseranno diverse regioni del Centro-Sud. Previsti piogge e temporali di forte intensità su varie zone di queste aree. L’allerta si riferisce alle condizioni climatiche previste per la giornata, che potrebbero comportare raffiche di vento e possibili locali allagamenti. Le autorità invitano alla prudenza e alla consultazione delle allerte aggiornate.

Per la giornata di domani, mercoledì 15 aprile, attesi piogge e temporali anche di forte intensità sul Centro-Sud. La Protezione Civile ha disposto allerta gialla su otto regioni per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Tutti i dettagli.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 3 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteMaltempo in esaurimento ma ancora allerta meteo per domani venerdì 3 aprile 2026.

Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla oggi 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite; Maltempo, allerta meteo gialla su Campania centro-meridionale; Maltempo. Allerta meteo gialla a partire dalle 18; Meteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioni.

maltempo allerta meteo giallaAllerta meteo gialla Campania, peggiora il maltempo: dalle 18 di oggi pioggia, fulmini e grandinePeggiora il maltempo in Campania: dal pomeriggio temporali improvvisi, fulmini, grandine e rischio allagamenti in alcune zone della regione ... fanpage.it

maltempo allerta meteo giallaMeteo, allerta maltempo per pioggia e temporali: ecco dove. Le previsioniDopo diversi giorni caratterizzati da alta pressione e clima stabile, la situazione meteorologica sull'Italia cambia in modo netto. Nelle prossime ore è atteso un peggioramento diffuso, con piogge anc ... tg24.sky.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.