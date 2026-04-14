Malore alla guida e incidente a Sesto San Giovanni | anziana in gravi condizioni

Martedì mattina a Sesto San Giovanni si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’auto condotta da un’anziana donna di 82 anni. Secondo quanto riferito, la donna ha avuto un malore mentre era alla guida, perdendo il controllo del veicolo e causando uno schianto. La conducente è stata trasportata in ospedale in codice rosso ed è in condizioni gravi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto dopo il malore. Grave incidente nella mattinata di martedì 14 aprile a Sesto San Giovanni, dove una donna di 82 anni è stata ricoverata in codice rosso dopo aver perso il controllo dell’auto. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana avrebbe accusato un malore mentre era alla guida, finendo per schiantarsi lungo via Fiorani. Intervento immediato dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 9.30, quando le condizioni della donna sono apparse subito critiche. La centrale operativa del 118 ha quindi inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso per prestare soccorso. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverata in condizioni considerate molto gravi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Malore alla guida e incidente a Sesto San Giovanni: anziana in gravi condizioni Giovanni Birindelli, addio al re delle concessionarie. Forse un malore alla guida, poi l’incidente mortaleVinci, 2 aprile 2026 – L’imprenditore Giovanni Birindelli è venuto a mancare improvvisamente nelle scorse ore, a 66 anni, a causa di un incidente che... Leggi anche: Incidente alla periferia di Arezzo, ciclista in gravi condizioni alle Scotte È successo a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Indagano i carabinieri. - facebook.com facebook