Settori giovanili Under 12 il vero risultato non è il punteggio | Italia Spagna e Inghilterra a confronto

Questa mattina si sono sfidate Italia, Spagna e Inghilterra in un torneo giovanile Under 12. Le partite si sono svolte senza l’ansia del punteggio, perché per i bambini di questa età il valore sta nel divertirsi e imparare. I giovani calciatori hanno mostrato impegno e spirito di squadra, lasciando da parte le tensioni tipiche delle competizioni più grandi. Alla fine, nessuno si è concentrato solo sul risultato, ma tutti hanno preso in mano l’occasione per crescere e migliorarsi.

di Francesco La Gamba * Nel calcio dei più piccoli, fino ai 12 anni, il risultato più importante non è quello che compare sul tabellone. È una verità che spesso si fatica ad accettare, soprattutto in un Paese come l'Italia dove la cultura tattica è radicata fin dalle prime categorie. Eppure, osservando ciò che accade nei settori giovanili di Italia, Spagna e Inghilterra, emerge con chiarezza come le differenze metodologiche incidano profondamente sul profilo dei giocatori che crescono. In Italia, già nelle categorie Under 12, il focus è frequentemente orientato verso l'organizzazione tattica. Posizioni, moduli, equilibrio, lettura delle situazioni di gioco: il bambino viene inserito presto in un sistema strutturato.

