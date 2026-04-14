Mai più soli contro l' emergenza | Cna e Protezione Civile siglano l' alleanza per proteggere le imprese

Cna e Protezione Civile hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione nella gestione delle emergenze che coinvolgono le imprese. Durante l’alluvione che ha colpito la Romagna, molte attività artigianali si sono trovate in difficoltà e hanno richiesto supporto. Questa nuova alleanza mira a garantire interventi più tempestivi e coordinati, per aiutare le imprese a fronteggiare situazioni di crisi e ridurre i danni causati da eventi naturali improvvisi.

Quando l'alluvione ha travolto la Romagna, gli artigiani non si sono arresi, ma hanno capito che da soli non si vince contro il fango. Da quell'esperienza drammatica è nato oggi un patto nazionale: Cna e Protezione Civile firmano un accordo storico per fare in modo che nessuna impresa debba più.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Scudo contro le calamità: l’alleanza tra Cna e Protezione Civile per non fermare il lavoro in caso di emergenzaQuando l'alluvione ha travolto la Romagna, gli artigiani non si sono arresi, ma hanno capito che da soli non si vince contro il fango. Venerdì 10 aprile Cna e Protezione Civile firmano un protocollo d’intesaVenerdì 10 aprile a Roma, nella sede di CNA Nazionale – piazza Mariano Armellini, 9A con inizio alle 10, la Confederazione e il dipartimento della...