Scudo contro le calamità | l’alleanza tra Cna e Protezione Civile per non fermare il lavoro in caso di emergenza

In seguito all’alluvione che ha colpito la Romagna, si è rafforzata una collaborazione tra organizzazioni di artigiani e il settore della Protezione Civile. L’obiettivo è garantire che le attività lavorative possano riprendere rapidamente anche durante le emergenze, evitando interruzioni prolungate. Questa alleanza mira a mettere in atto procedure condivise per gestire meglio le situazioni di crisi e limitare i danni alle imprese locali.

Quando l'alluvione ha travolto la Romagna, gli artigiani non si sono arresi, ma hanno capito che da soli non si vince contro il fango. Da quell'esperienza drammatica è nato oggi un patto nazionale: Cna e Protezione Civile firmano un accordo storico per fare in modo che nessuna impresa debba più.🔗 Leggi su Forlitoday.it La Protezione civile adesso si occuperà a livello nazionale anche degli animali nelle situazioni di calamità: il nuovo decretoIl 24 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 21 gennaio 2026, "Indicazioni operative concernenti le attività di... Venerdì 10 aprile Cna e Protezione Civile firmano un protocollo d’intesaVenerdì 10 aprile a Roma, nella sede di CNA Nazionale – piazza Mariano Armellini, 9A con inizio alle 10, la Confederazione e il dipartimento della...