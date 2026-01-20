Nuovo ponte di Paderno nasce un tavolo permanente con le istituzioni coinvolte

Il nuovo ponte di Paderno rappresenta un progetto condiviso tra istituzioni e comunità locali. I consiglieri regionali lecchesi si impegnano a favorire un percorso collaborativo, coinvolgendo tutti gli enti interessati per garantire una realizzazione efficiente e trasparente. In questo contesto nasce un tavolo permanente di confronto, volto a monitorare e sostenere lo sviluppo del collegamento tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda.

I consiglieri regionali lecchesi in prima fila per far sì che il nuovo ponte tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda possa nascere con il contributo di tutti gli enti interessati. "È un intervento di straordinaria importanza per la mobilità, la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo economico e.

Ponte di Paderno, parte lo studio del traffico: primo tavolo tecnicoAl via lo studio del traffico per il nuovo ponte di Paderno.

-18 GIORNI ALLE OLIMPIADI: SALVINI A LECCO PER IL RADDOPPIO DEL PONTE MANZONI, OPERA PER LA MOBILITÀ OLIMPICA Oggi a Lecco viene inaugurato il nuovo ponte sull’Adda che affianca lo storico Ponte Manzoni, di fatto il suo raddoppio funzi x.com

