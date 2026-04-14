Luna | missione con Artemis In viaggio dopo oltre 60 anni

Il 1° aprile 2026 alle 18:36 è partita la missione Artemis 2, seconda tappa del programma spaziale dedicato alla Luna. La navicella ha lasciato la Terra e si prevede il ritorno tra l’11 aprile dello stesso anno. Questa missione segna il primo viaggio umano verso la Luna dopo oltre sessant’anni.

Artemis 2 è la seconda missione del programma Artemis, partita il 1° aprile 2026 alle 18:36 per poi ritornare 11 aprile 2026. Durante la missione gli astronauti supereranno il record precedente di distanza dalla terra stabilito dall’Apollo 13 nel 1970 arrivando a una distanza di 406771 Km dalla terra. L’equipaggio è composto da comandante Reid Wiseman, dal pilota Victor Glover e da due specialisti della missione Jeremy Hansen e Chistina Koch che - la donna che è stata di più nello spazio con un record di 320 giorni 12 ore e 58 minuti – rimasti su Artemis per 10 giorni. CURIOSITÀ: Una domanda comune è: "cosa mangiano gli astronauti nello spazio"? Tra i cibi più gustosi ci sono: insalata di mango, frutta secca, burro di arachidi e di mandorle, miele, maccheroni al formaggio, tortillas e cioccolato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Missione Artemis II: primi astronauti in viaggio verso la Luna dopo oltre mezzo secoloDopo oltre cinquant’anni dall’ultimo allunaggio umano, la Nasa ha lanciato con successo la missione Artemis II, il primo volo triplo con astronauti...

Artemis II, partita la missione: è il primo viaggio verso la Luna dopo 53 anniDalla base di Cape Canaveral è partita la missione Artemis II: il primo viaggio lunare dell’umanità dopo oltre mezzo secolo.

What Artemis II Astronauts Go Through, Phase by Phase

Argomenti più discussi: Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972; Artemis, perché gli astronauti non sono atterrati sulla Luna (e quando è previsto l'allunaggio); Cosa hanno fatto gli astronauti durante la missione Artemis II? Un riepilogo di alcuni test tecnici e esperimenti scientifici; L'Europa dà energia alla missione Artemis II verso la Luna.

Siamo ancora storditi dalla missione Artemis II e dalle immagini ed emozioni che ci ha regalato per ben 10 giorni - per la prima volta nel 21esimo secolo gli umani sono tornati a volare attorno alla Luna. Ed è fantastico! facebook

Il giovane si è fatto notare per la sua profonda passione per l’astronomia, coltivata fin da bambino: ha anche esposto gli scatti della Luna a confronto con le opere di Ludovico Cardi e Galileo Galilei bit.ly/alfieredellare… x.com