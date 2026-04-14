Lukaku-Napoli il club sceglie la linea dura | ecco cosa succede ora

Il Napoli ha deciso di escludere Romelu Lukaku dalla rosa fino al termine della stagione. La società ha adottato una posizione ferma nei confronti dell’attaccante belga, senza indicare eventuali alternative o eccezioni. La decisione rappresenta una presa di posizione chiara e definitiva, e non ci sono ancora indicazioni su eventuali sviluppi futuri o altre misure da parte del club.

Romelu Lukaku sarà escluso dalla rosa del Napoli fino al termine della stagione. La società azzurra ha scelto la linea dura nei confronti dell’attaccante belga. L’ira della dirigenza partenopea è montata nelle ultime settimane. Lukaku, rimasto in Belgio, non ha risposto alla convocazione del club. Antonio Conte ha sposato completamente la decisione della società: nessuno sconto, nemmeno per il suo ‘pupillo’. Le regole dello spogliatoio valgono per tutti senza eccezioni. Lukaku e il Napoli: il rifiuto della convocazione che ha deciso tutto. L’attaccante belga invia regolarmente report dal Belgio sulla sua condizione fisica e il lavoro di recupero svolto quotidianamente.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lukaku-Napoli, il club sceglie la linea dura: ecco cosa succede ora Leggi anche: Napoli-Lukaku, è scontro! Big Rom non si presenta, la linea dura del club: cosa succede ora Leggi anche: Napoli-Lukaku, è scontro! Big Rom non si presenta, la linea dura del Napoli: cosa succede ora #Lukaku non trattiene l’emozione dopo #VeronaNapoli #DAZN #SerieA #Lukaku resta in Belgio: slitta ancora il rientro a #Napoli - facebook.com facebook All’epoca il Napoli non c’era. Lukaku si è fatto male a metà agosto, sennò non sarebbe mai andato sul danese. Qui stiamo parlando ancora di fine luglio. Comunque Gasp e Hojlund hanno avuto delle frizioni a Bergamo per quello il possibile matrimonio con R x.com