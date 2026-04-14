Logista mercato illecito prodotti da fumo vale 4,8% del mercato totale

Nel 2025, il mercato illecito di prodotti da fumo e da inalazione è stimato valere circa 1,2 miliardi di euro, rappresentando il 4,8% del mercato complessivo. Questi dati indicano una quota significativa di prodotti non regolamentati che circolano nel settore. La cifra si riferisce a un settore che continua a espandersi, coinvolgendo una parte consistente del mercato totale di prodotti da fumo.

Nel 2025 il valore del mercato illecito di prodotti da fumo e da inalazione è di circa 1,2 miliardi di euro, pari al 4,8% del mercato totale. Le perdite dirette per il Paese ammontano a 690 milioni di euro, con un potenziale impatto occupazione per 5.900 posti di lavoro e una perdita in termini di fatturato pari a 630 milioni di euro. Sono i dati che emergono dall'indagine sul fenomeno dell'illegalità sui prodotti da fumo e non da fumo realizzato da Logista e Ipsos, in cui è descritto come, nonostante e la crescita del ricorso ai canali non ufficiali, il mercato illecito resta in linea con i dati del 2024, "grazie anche - spiega Logista - al parziale rientro del mercato delle sigarette elettroniche nel perimetro della legalità".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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