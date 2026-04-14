L’oblio come forma di libertà

In situazioni quotidiane, dimenticare spesso viene visto come una semplice svista o un errore della memoria. Per alcune persone, questa dimenticanza rappresenta invece una scelta consapevole, una modalità di lasciar andare ciò che potrebbe appesantire mentalmente. La memoria, in questa prospettiva, diventa un campo in cui si bilanciano ricordi e oblio, senza che ci siano giudizi di valore. La gestione della memoria si rivela così un elemento naturale della vita quotidiana.

Anticipazioni «Perché dimenticare ci fa bene»: uno stralcio dalla lezione del neuroscienziato italiano, ospite giovedì 16 alla Biennale Tecnologia presso il Politecnico di Torino Anticipazioni «Perché dimenticare ci fa bene»: uno stralcio dalla lezione del neuroscienziato italiano, ospite giovedì 16 alla Biennale Tecnologia presso il Politecnico di Torino Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Tacito Memoria, Libertà e Storia

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"Non mi interessa ricordare le cose brutte. L’oblio mi ha protetta, e anche danneggiata, certo, perché non possiedo pienamente la mia vita. Mi dimentico di molte cose. Ogni tanto è il mio ex marito a ricordarmele". #Auguri di #BuonCompleanno a #BarbaraAlbe x.com