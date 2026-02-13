La prima regista italiana raccontava la voglia di libertà delle donne Poi è finita nell' oblio Un documentario racconta chi era Elvira Notari

Immaginate una donna che all’alba del Novecento convince il marito fotografo a mollare tutto per lanciarsi nell’avventura del cinematografo. È Elvira Notari, la prima regista italiana che, con le sue pellicole, ha raccontato la voglia di libertà delle donne in un’Italia ancora assai conservatrice. Dopo anni di successi e di innovazioni, però, il suo nome è finito nell’oblio. Ora un nuovo documentario ripercorre la sua vita, mostrando anche alcune sue scene rare trovate in archivi dimenticati.

Immaginate una donna che all'alba del Novecento convince il marito fotografo a mollare tutto per lanciarsi nell'avventura del cinematografo. Una donna che scrive, dirige e produce i suoi film, trasformando la casa di produzione in un'impresa di famiglia dove il marito fa l'operatore, il figlio recita e parenti e amici completano la troupe. Una donna che racconta storie di passione, tradimento e riscatto quando ancora le donne non potevano nemmeno votare. Questa donna si chiamava Elvira Notari ed è stata la prima regista italiana. Eppure, probabilmente non ne avete mai sentito parlare. La sua storia è stata inghiottita dall'oblio per decenni.

A Cava de’ Tirreni si celebra la figura di Elvira Coda Notari, prima regista italiana, con una rassegna culturale di tre giorni dedicata al teatro e al cinema.

Sabato 7 febbraio a Napoli il Teatro Bolivar si anima con immagini, musica e ricordi.

Elvira Notari, la prima regista italiana, rivive su Sky Arte; Rai, Sky Arte e la storia della prima regista italiana; Elvira Notari day: a Napoli l'omaggio alla prima regista italiana; Alla scoperta di Elvira Notari, straordinaria pioniera del cinema italiano.

