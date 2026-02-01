Liverpool – Newcastle 4-1 | Ekitike ispira la svolta dei Reds

Questa sera il Liverpool ha battuto il Newcastle 4-1. Ekitike aveva aperto le danze, ma i Reds hanno reagito e hanno messo a segno quattro gol. La partita si è infiammata nel secondo tempo, con i padroni di casa che hanno preso il controllo e hanno conquistato una vittoria netta davanti ai tifosi.

2026-01-31 23:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Hugo Ekitike era la stella del Liverpool. Il Liverpool è risalito al quinto posto in Premier League battendo in rimonta il Newcastle United 4-1 ad Anfield. Entrambe le squadre sono arrivate in partita sulla scia di prestazioni impressionanti in Champions League. Ma, dopo un buon inizio del Newcastle che li ha visti prendere un meritato vantaggio al 36? con Anthony Gordon, il Liverpool ha preso il controllo, con Hugo Ekitike la stella. Ekitike, che il Newcastle ha fatto un secondo tentativo di ingaggiare in estate, ha segnato due gol nell’arco di tre minuti ribaltando la partita.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Liverpool Newcastle Favoloso Ekitike, che tocco! Il Liverpool vola: Newcastle travolto Il Liverpool conquista una vittoria netta contro il Newcastle, vincendo 4-1. Liverpool-Newcastle (sabato 31 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Magpies insidiosi per i Reds I tifosi sono in attesa della partita di sabato sera al Anfield, quando i Reds affronteranno il Newcastle alle 21:00. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Liverpool Newcastle Argomenti discussi: Il Liverpool risorge nel segno di Ekitike, Newcastle battuto 4-1; Liverpool 4-1 Newcastle United: Analyse the game with Opta data; Premier: i risultati di Arsenal, Chelsea e Liverpool; Premier League: Il Liverpool riaccende le ambizioni di vertice battendo 4-1 il Newcastle. Liverpool-Newcastle 4-1: I Reds vincono e convincono calando il poker su un buon NewcastlePREMIER LEAGUE - I Reds tornano alla vittoria dopo la sconfitta contro il Bournemouth, calando il tris su un buon Newcastle ... eurosport.it Liverpool, Slot: Jones all’Inter? Molto rumore in settimana. Non so cosa stia succedendo ma…Le parole dell'allenatore del Liverpool a proposito del possibile trasferimento del giocatore in Serie A ... msn.com #Jones entrato al minuto 84 di #Liverpool-#Newcastle 4-1 - facebook.com facebook regalano i tre punti al Liverpool, ad Anfield, contro il Newcastle e permettono ai reds di portarsi a un punto dal Chelsea quarto #Tuttosport #LiverpoolNewcastle #Ekitike #Wirtz x.com

