LIVE Sonego-Martinez ATP Barcellona 2026 in DIRETTA | si parte con l’iberico al servizio

Inizia la partita tra Sonego e Martinez nel torneo ATP di Barcellona 2026. L'incontro è in corso e si apre con l'iberico al servizio. Parallelamente, sono previsti altri due match: Musetti contro Landaluce e Cobolli contro Dedura, entrambi a partire dalle 11.00. La diretta permette di seguire gli aggiornamenti in tempo reale su tutte le sfide in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DEDURA (2° MATCH DALLE 11.00) PRIMO SET 11:06 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con lo spagnolo al servizio. 11:03 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lorenzo Sonego e Pedro Martinez. 10:58 Ancora pochi minuti ci separano all’ingresso in campo dei due tennisti. 10:53 Il vincente del match troverà al secondo turno uno tra l’argentino Mariano Navone ed il russo Andrey Rublev. 10:48 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due con l’iberico che nel 2025 si impose in tre parziali nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Martinez, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si parte con l’iberico al servizio Leggi anche: LIVE Sonego-Taberner, 1-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’iberico parte bene al servizio Leggi anche: LIVE Sonego-Taberner, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’iberico parte bene al servizio