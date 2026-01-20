LIVE Sonego-Taberner 1-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’iberico parte bene al servizio



CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Palla corta incrociata e vincente giocata con il diritto di Sonego. 40-15 In rete il rovescio lungolinea del numero 40 ATP. 40-0 Lungo il recupero di rovescio lungolinea giocato in avanti del nativo di Valencia. 30-0 Ace esterno del portacolori italiano. 15-0 Largo il diritto incrociato di Taberner. 1-0 È lunga la risposta al servizio con il rovescio giocato centralmente di Sonego. 40-15 Doppio fallo del classe '97. 40-0 In rete il rovescio incrociato del torinese. 30-0 Servizio esterno vincente dello spagnolo. 15-0 È lungo il pallonetto di rovescio lungolinea dell'azzurro.

AUSTRALIAN OPEN 2026: IL PRIMO TURNO DEGLI ITALIANI [2] Sinner (ITA) vs Gaston (FRA) [5] Musetti (ITA) vs Collignon (BEL) [20] Cobolli (ITA) vs [Q] Fery (GBR) [22] Darderi (ITA) vs Garin (CHI) Sonego (ITA) vs Taberner (ESP) Berrettini (ITA) vs [ facebook

Primi turni Sinner Gaston Musetti Collignon Cobolli Fery Darderi Garin Sonego Taberner Berrettini De Minaur Bellucci Ruud Arnaldi Rublev Nardi Wu Maestrelli Atmane Paolini Sasnovich x.com

