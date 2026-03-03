La partita di qualificazione mondiale tra Italia e Svezia si è conclusa con una vittoria per 1-0 a favore delle svedesi. La sfida si è giocata in diretta e ha visto le azzurre cercare di impattare, ma sono state battute dalle avversarie. La Svezia, considerata favorita nel girone, ha ottenuto i tre punti, mentre la Danimarca ha vinto 3-1 contro la Serbia.

20.11 La Svezia è la favorita per vincere il girone, con la Danimarca che ha vinto 3-1 contro la Serbia. Le scandinave saranno le avversarie dell’Italia sabato 7 marzo alle 18.15. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live, grazie mille per averci seguito. 20.09 Brutta Italia nel primo tempo, ma meglio nel secondo tempo che comunque non ha portato fortuna alle azzurre che con Cambiaghi hanno colpito anche un palo e che hanno avuto diverse occasioni purtroppo mal sfruttate dalle ragazze di Soncin. 90 + 4' – Buon cross messo in mezzo da Caruso con moltissime deviazione in area di rigore. Purtroppo l’Italia non è fortunata nel finale con il match che termina qui. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le gialloblu battono di misura delle buone azzurre

Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: inizia il match delle azzurre!

LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: gialloblu avanti con la rete di Zigiotti Olme25' – Davvero un peccato il gol subito dall’Italia che poteva fare molto di più per evitarlo.

Tutti gli aggiornamenti su LIVE Italia Svezia 0 1 Qualificazioni...

Temi più discussi: Hockey su ghiaccio Donne; Le Azzurre sfidano la Svezia, il sogno Mondiale parte da Reggio Calabria. Soncin: Emozione e adrenalina, siamo pronti; Dove vedere Italia-Svezia femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Italia-Svezia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streaming.

Italia-Svezia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streamingLa Nazionale italiana di calcio femminile debutta nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. Oggi, martedì 3 marzo, le azzurre sfidano la Svezia nella prima ... oasport.it

Pagina 1 | Qualificazioni Mondiali femminili, Italia-Svezia: orario e dove vederla in tvAl via il percorso verso la Coppa del Mondo in programma in Brasile. Le Azzurre di Soncin in scena a Reggio Calabria ... corrieredellosport.it

Calcio, esordio amaro per le Azzurre: Italia-Svezia 0-1 Iniziato a Reggio Calabria il cammino verso il Mondiale 2027: l'Italia di cede di misura nella sfida con la corazzata scandinava Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2026/03/az - facebook.com facebook

#ItaliaSvezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming le Qualificazioni Mondiali x.com