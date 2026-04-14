Binaghi | Nel 2028 un torneo Atp 250 in Italia si giocherà sull’erba

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel ha annunciato che nel 2028 si terrà un torneo ATP 250 sull’erba in Italia. La notizia conferma le indiscrezioni che circolavano da diverse settimane e rappresenta un nuovo evento nel calendario tennistico del paese. La manifestazione si svolgerà in una località ancora da definire e farà parte del circuito internazionale dedicato alle competizioni di livello ATP.

Un torneo Atp 250 sull’erba in Italia. Le indiscrezioni si rincorrevano da settimane e adesso è arrivata la conferma da parte del presidente della Fitp Angelo Binaghi. “Abbiamo acquistato il torneo Atp 250 di Bruxelles dal 2028. Per la prima volta si giocherà sull’erba in Italia. Si disputerà nella seconda settimana di giugno nel nord Italia. Per noi è una grossa opportunità di crescita”, ha detto alla presentazione degli Internazionali d’Italia 2026. Secondo i rumors la città prescelta dovrebbe essere Milano ma ancora non c’è l’ufficialità. Prendete posto: inizia la conferenza di presentazione degli #IBI26??? Segui il thread qui sotto per scoprire tutte le novità e gli annunci in tempo reale pic.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Binaghi: “Nel 2028 un torneo Atp 250 in Italia, si giocherà sull’erba” Tennis, Milano ospiterà il primo torneo ATP 250 sull’erba in Italia nel 2028Nel 2028, Milano ospiterà un torneo ATP 250 che si giocherà sull’erba, diventando il primo torneo di questo tipo in Italia. Leggi anche: Il tennis su erba arriva in Italia: Milano ospiterà un torneo Atp dal 2028