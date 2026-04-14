Linguaggi strumenti e trasformazioni al centro del Forum It & Intelligence

Nella quinta edizione del Forum It & Intelligence, si affrontano i cambiamenti in atto nel settore digitale, con particolare attenzione all’integrazione delle tecnologie nei processi decisionali e organizzativi. L’evento si svolge a Milano e si concentra sulle evoluzioni dei linguaggi e degli strumenti utilizzati, evidenziando come le trasformazioni digitali coinvolgano aspetti pratici e strategici delle aziende. La discussione si concentra su come le innovazioni tecnologiche si inseriscono nelle strutture aziendali.

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Nell'attuale fase di transizione digitale, il tema non è più l'adozione delle tecnologie, ma la loro integrazione nei modelli decisionali e organizzativi: da qui prende forma la quinta edizione del Forum It & Intelligence. Un grande successo la quinta edizione del Forum It & Intelligence, l'appuntamento di Comunicazione italiana dedicato all'information technology e alle nuove intelligenze digitali, che ha riunito presso Assolombarda, a Milano, l'ecosistema dell'innovazione per una giornata di confronto sui linguaggi, gli strumenti e le trasformazioni che stanno ridefinendo il rapporto tra persone, dati e tecnologie.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Linguaggi, strumenti e trasformazioni al centro del Forum It & Intelligence Leggi anche: Forum IT & Intelligence 2026, il 14 aprile in Assolombarda edizione dedicata alla “Augmented Voice”