Limbiate traffico bloccato | la precedenza è per mamma anatra e i suoi anatroccoli – VIDEO

Oggi pomeriggio in viale Stelvio a Limbiate il traffico si è fermato per consentire a una mamma anatra e ai suoi anatroccoli di attraversare la strada in sicurezza. La scena, insolita per il traffico cittadino, ha attirato l’attenzione dei passanti e dei conducenti, che hanno aspettato che il gruppo attraversasse senza fretta. Non si è trattato di un incidente o di lavori in corso, ma di un episodio di vita selvatica che ha interrotto momentaneamente il flusso veicolare.

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