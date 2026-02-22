Ingrediente cult della medicina è al centro anche dei nuovi cosmetici che levigano le rughe perioculari

L’acido ialuronico, ingrediente chiave della medicina estetica, viene ora utilizzato anche nei nuovi cosmetici per ridurre le rughe intorno agli occhi. La sua capacità di idratare e riempire le linee sottili lo rende ideale per questa zona delicata. Le aziende cosmetiche introducono prodotti che promettono risultati visibili in poche settimane. La cura del contorno occhi diventa così più semplice e accessibile a chi desidera mantenere uno sguardo fresco e giovane.

La zona perioculare è un capolavoro di delicatezza anatomica. Per questo, non si può mai rinunciare a una meticolosa cura contorno occhi. La pelle di questa zona è fino a cinque volte più sottile rispetto a quella del resto del viso, quasi priva di ghiandole sebacee e costantemente sollecitata da micro-movimenti – si parla di migliaia di “ammiccamenti” al giorno -. Il microcircolo, qui, è più superficiale e fragile: basta poco perché compaiano occhiaie, gonfiori e segni di stanchezza. Ecco perché la crema contorno occhi non rappresenta solo un vezzo ma un vero e proprio gesto di cura della pelle mirato. 🔗 Leggi su Amica.it

