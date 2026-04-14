L’errore clamoroso di Lenglet regala a Lamine Yamal il gol dell’apertura

Durante la partita tra il Barcellona e l’Atletico Madrid, un errore di Lenglet ha portato all’opportunità per Lamine Yamal di segnare il primo gol. L’azione si è sviluppata con un passaggio sbagliato del difensore, che ha consentito all’attaccante avversario di inserirsi e finalizzare. La squadra catalana ha iniziato con ritmo al Metropolitano, sfruttando l’errore avversario per aprire le marcature.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La sfida tra Barcellona e Atletico Madrid ha aperto la giornata calcistica con un grande entusiasmo al Metropolitano. Un match che ha visto il Barcellona scattare in avanti già nei primi minuti, capitalizzando su un errore difensivo da parte di Clement Lenglet. Il difensore, in un momento di distrazione, ha lasciato aperto un varco che Lamine Yamal non ha esitato a sfruttare. Il giovane talento del Barcellona ha dimostrato la sua classe mettendo a segno il primo gol della partita, portando così la sua squadra in vantaggio e caricando di energia i suoi compagni.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - L’errore clamoroso di Lenglet regala a Lamine Yamal il gol dell’apertura. Un errore del Bianco regala a Stewart il primo gol con i Gunners privi di minaccia offensiva2026-04-04 22:01:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Leggi anche: Donnarumma errore e miracolo in Real-City: regala un gol e para il rigore a Vinicius