Donnarumma errore e miracolo in Real-City | regala un gol e para il rigore a Vinicius

Nel match di andata degli ottavi di Champions, il portiere italiano ha vissuto una serata caratterizzata da un errore che ha portato a un gol e da un intervento decisivo sul rigore di Vinicius. Durante la partita, si è mostrato indeciso in occasione della prima rete di Valverde, ma successivamente ha parato il tiro dagli undici metri del brasiliano.

Serata agrodolce per il portiere italiano nell'andata degli ottavi di Champions. Evidente l'indecisione in occasione della prima rete di Valverde poi si riscatta con riflessi da campione sul penalty del brasiliano.