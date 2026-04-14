L' economia dell' incertezza | statistiche e numeri della doom spending

Roma, 14 aprile 2026 – I dati pubblicati questa settimana evidenziano un calo significativo negli investimenti dei consumatori e delle aziende, con una crescita contenuta del PIL e un aumento dei tassi di disoccupazione. Le statistiche sul settore retail indicano una diminuzione delle vendite e un incremento delle scorte invendute. Inoltre, le banche hanno segnalato un aumento delle richieste di prestiti per coprire le spese quotidiane, mentre le previsioni economiche si mantengono incerte.

Roma, 14 aprile 2026 – Mentre gli indici macroeconomici di inizio 2026 mostrano una timida stabilizzazione dell'inflazione (attestata all'1,0% su base annua a gennaio, secondo i dati definitivi Istat), il comportamento di spesa delle giovani generazioni sembra muoversi su binari diametralmente opposti alla prudenza. È il trionfo della doom spending: la tendenza a spendere impulsivamente per gratificazioni immediate come antidoto all'ansia per un futuro percepito come inaccessibile. I numeri del fenomeno: Gen Z e Millennial a confronto. Secondo le indagini condotte da Intuit Credit Karma, il fenomeno ha radici psicologiche profonde: circa il 27% degli americani ammette di praticare la Doom Spending per gestire lo stress, ma la percentuale sale vertiginosamente tra i più giovani.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'economia dell'incertezza: statistiche e numeri della doom spending Leggi anche: Facciamo shopping ma ce ne pentiamo: cos’è il doom spending Lagarde e l’economia nell’era dell’incertezza. La lezione alla Johns HopkinsA Bologna, nella città dove cinque secoli fa prese forma il concetto moderno di “rischio”, Christine Lagarde ha scelto di parlare del momento in cui...