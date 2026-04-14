Le tartarughe abbandonate in un cartone in campagna Perché è un reato e che cosa rischiano gli animali

Tredici tartarughe sono state trovate abbandonate in una campagna, stipate in una scatola di cartone. La scoperta è stata fatta da un cittadino che ha contattato le forze dell’ordine tramite il numero di emergenza. L’intervento delle autorità ha portato al recupero degli animali, che si trovavano in condizioni di disagio. Abbandonare animali in queste circostanze rappresenta un reato previsto dalla legge, che prevede sanzioni per chi commette questo tipo di gesto.

Tredici tartarughe sono state trovate abbandonate in campagna all'interno di una scatola di cartone. Ad accorgersi dei rettili (che avevano varie dimensioni) un privato cittadino, che ha chiamato il 112. È successo a Cassolnovo, nella Lomellina pavese. Le tartarughe (nome scientifico testudo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Perché le tartarughe di terra scappano: cosa fareLe tartarughe di terra amano girovagare, scavare e sanno persino arrampicarsi per andare in cerca di cibo, ripari, temperature migliori e partner.

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