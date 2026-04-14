Una canzone con un ritornello che parla delle signore sedute sulle sedie sta attirando attenzione quest’estate, attirando anche alcune critiche. La melodia è diventata molto ascoltata, ma alcuni commentatori hanno sollevato dubbi su alcuni passaggi del testo. La canzone è stata trasmessa frequentemente in radio e sui servizi di streaming, generando discussioni tra ascoltatori. Non sono state segnalate azioni legali o sanzioni riguardo al brano.

È il ritornello di una canzone che sentiremo molto in estate, e che sta ricevendo critiche per come racconta il Sud Italia Da qualche giorno è in corso una polemica attorno a una canzone che parla del Sud Italia in modo passionale e un po’ esotizzante, fin dal titolo: si chiama “Al mio paese”, l’hanno realizzata le cantanti Levante, Serena Brancale e Delia ed è stata chiaramente costruita per diventare uno dei tormentoni della prossima estate. È molto orecchiabile, si rifà ad alcune tradizioni musicali meridionali sia nel ritmo che nell’armonia, come la taranta, la pizzica e la tammuriata, e ha un arrangiamento moderno e radiofonico, tipico dei singoli di questo tipo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - «Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese»

SERENA BRANCALE, LEVANTE e DELIA - AL MIO PAESE Testo

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