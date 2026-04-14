Vivere con altre persone può influenzare aspetti invisibili del nostro corpo, come i batteri intestinali. Le persone con cui condividiamo la quotidianità non modificano solo le abitudini o i comportamenti, ma potrebbero anche alterare la composizione microbica presente nel nostro intestino. Questa variazione può avvenire senza che ne siamo consapevoli e senza effetti immediati visibili. La ricerca ha analizzato come le interazioni sociali possano influenzare questa componente microbiologica.

Condividere la vita quotidiana con altre persone non influenza solo abitudini e comportamenti, ma potrebbe avere effetti anche invisibili sul nostro organismo. Secondo una nuova ricerca condotta dall’University of East Anglia, la convivenza e le interazioni sociali possono modificare la composizione dei batteri intestinali. Lo studio suggerisce che le persone che vivono insieme tendono a condividere una parte del loro microbioma, anche quando seguono diete diverse. Per comprendere meglio questo fenomeno, i ricercatori hanno analizzato il comportamento del warbler delle Seychelles, un piccolo uccello canoro che vive sull’isola di Cousin. Gli scienziati hanno raccolto campioni biologici per studiare il microbioma intestinale, ovvero l’insieme di batteri che vivono nel sistema digestivo e che svolgono un ruolo fondamentale per la salute.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Le persone con cui vivi possono cambiare i tuoi batteri intestinali

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