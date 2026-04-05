Un recente studio ha identificato biomarcatori presenti nei batteri intestinali che potrebbero contribuire a migliorare la diagnosi e il trattamento di diverse malattie gastrointestinali, come il cancro gastrico e quello del colon-retto. La ricerca si focalizza sulla relazione tra la composizione dei batteri nell’intestino e la presenza di patologie, offrendo nuovi spunti per interventi clinici più mirati. Questi risultati rappresentano un passo avanti nella comprensione dei segnali biologici associati alle malattie digestive.

I ricercatori hanno scoperto che specifici batteri intestinali e composti chimici, chiamati metaboliti, sono strettamente associati a ciascuna patologia. Questi biomarcatori potrebbero non solo permettere diagnosi più precoci e meno invasive, ma anche segnalare il rischio su più condizioni contemporaneamente. Per identificare i biomarcatori, il team di scienziati ha utilizzato strumenti avanzati di intelligenza artificiale e machine learning per analizzare i dati del microbioma e del metaboloma dei pazienti con GC, CRC e IBD. I risultati hanno mostrato che i modelli addestrati su una malattia potevano spesso prevedere i biomarcatori di un’altra. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - I batteri intestinali come sentinelle del cancro

Batteri intestinali inviano segnali proteici che influenzano l’immunitàUna recente ricerca internazionale ha rivelato un modo sorprendente con cui i batteri intestinali interagiscono con il corpo umano.

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