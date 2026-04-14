Le 50 aziende di Como e provincia premiate per sicurezza e benessere | da Polti a Ratti ecco l’elenco

Nel territorio di Como e provincia, più di 50 aziende sono state riconosciute per aver ottenuto premi legati alla sicurezza e al benessere dei dipendenti. Tra queste, figure note come Polti e Ratti. L’elenco comprende aziende di diversi settori che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali per i loro sforzi in questi ambiti. La premiazione si inserisce in iniziative volte a valorizzare le pratiche di tutela sul lavoro.

Sono oltre 50 le aziende del territorio comasco premiate per l’impegno nella sicurezza e nella promozione della salute sul lavoro. Tra queste anche realtà molto note come Polti, Ratti e Gentili Mosconi.Il riconoscimento è arrivato martedì 14 aprile durante l’evento organizzato da ATS Insubria e.🔗 Leggi su Quicomo.it Piceno: 13 aziende premiate per il benessere dei lavoratoriIl territorio piceno registra una crescita significativa nella cura del benessere aziendale, con 13 imprese che hanno ottenuto il riconoscimento...