Lavoro temporaneo nuove regole per gestire le esigenze commerciali stagionali

Martedì 14 è stato firmato un accordo territoriale che stabilisce le modalità di utilizzo dei contratti a tempo determinato per esigenze stagionali nel settore del commercio e dei servizi nella provincia di Ferrara. La decisione riguarda la gestione del lavoro temporaneo e le regole da seguire per le aziende che assumono personale in modo temporaneo durante i periodi di picco. La nuova normativa mira a regolamentare le assunzioni in questa specifica area di attività.

Gestione del lavoro stagionale. È stato sottoscritto martedì 14 l’accordo territoriale che disciplina l’utilizzo dei contratti a tempo determinato per esigenze stagionali nel settore del commercio e dei servizi nella provincia di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’intesa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Lavoro agile: nuove regole e sanzioni penali per le PMIA partire da martedì 7 aprile, entrerà in vigore la legge 34 del 2026, un provvedimento annuale focalizzato sulle piccole e medie imprese che... Ricongiunzione contributi Gestione Separata Inps e lavoro dipendente, le nuove regoleÈ in arrivo una novità per chi ha lavorato come libero professionista per un periodo di tempo limitato o per chi, dopo un rapporto di lavoro...