Lavoro e disabilità | il nuovo piano per abbattere i muri aziendali

Domani a Roma si tiene un incontro organizzato dalla Fisascat-Cisl Lazio presso il Basilica Hotel, con l’obiettivo di discutere nuove strategie per favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. L’appuntamento si concentra sull’elaborazione di iniziative concrete per abbattere le barriere nelle aziende e promuovere un ambiente di lavoro più accessibile e inclusivo. L’evento coinvolge rappresentanti del settore e esperti che si confrontano sulle prossime azioni da intraprendere.

La Fisascat-Cisl Lazio promuove domani, mercoledì 15 aprile, un incontro decisivo presso il Basilica Hotel di Roma per definire nuove strategie di inclusione lavorativa. L’iniziativa, denominata pATTO per la disabilità, abbattiamo ogni muro, mira a creare una sinergia tra mondo sindacale, istituzioni locali e imprese del settore terziario per facilitare l’inserimento professionale delle persone con disabilità e sostenere i caregiver. L’appuntamento, previsto dalle ore 9.30 alle 13, nasce dalla necessità di trasformare radicalmente la percezione sociale e le opportunità occupazionali nel Lazio. Il programma della mattinata prevede l’apertura...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro e disabilità: il nuovo piano per abbattere i muri aziendali Un nome da solo può abbattere i muriMaledetta primavera Da Giulio Regeni a Patrick Zaki, le campagne della società civile, insieme alle famiglie delle vittime, costringono i governi ad... Leggi anche: Mattarella: necessario abbattere muri indifferenza e rassegnazione