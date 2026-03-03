Mattarella | necessario abbattere muri indifferenza e rassegnazione

Il presidente della Repubblica ha affermato che è fondamentale superare i sentimenti di indifferenza e rassegnazione, sottolineando l'importanza di evitare l'isolamento. Durante un intervento pubblico, ha evidenziato la necessità di abbattere le barriere emotive e di coinvolgere di più la società. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di discussione nazionale, con l’obiettivo di favorire un senso di unità.

Roma, 3 mar. (askanews) – "E' necessario rifuggire e abbattere i muri di indifferenza e rassegnazione, è necessario vincere la tentazione dell'isolamento. Si vive in una comunità non in un anomino insieme di individui che si ignorano a vicenda, indifferenti gli uni agli altri". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale per la consegna delle onorificenze Omri.

