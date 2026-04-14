Lavanda del Castello presentazione del prossimo viaggio in Provenza

Venerdì 17 alle 17.17, presso la Lavanda del Castello a Vigarano Mainarda, si svolgerà l’evento di presentazione del viaggio in Provenza. L’appuntamento è aperto a chi desidera scoprire i dettagli dell’itinerario e le modalità di partecipazione. La serata prevede anche la possibilità di conoscere le tappe principali della prossima escursione nella regione francese, famosa per i campi di lavanda e i paesaggi suggestivi.

Venerdì 17 (ore 17.17), presso la Lavanda di Castello a Vigarano Mainarda, si terrà la presentazione del nuovo viaggio in Provenza. Evento Tea&Travel in un lavandeto locale dove immergervi nei colori e nei profumi di una pianta straordinaria, capace di portare benessere e fare del bene al terreno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Strada della lavanda in Provenza: da Valensole a Sault, il percorso per la fiorituraTra Valensole e Sault, la strada della lavanda attraversa campi in fiore e borghi provenzali: un itinerario tra storia, paesaggi e tappe iconiche da...