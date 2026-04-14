Laura Samani presenta Un anno di scuola al Cinema Fiorella di Firenze
Il cinema di Firenze ospiterà venerdì 17 aprile alle ore 20 la regista Laura Samani, che presenterà il suo nuovo film intitolato
Prosegue il viaggio di Un anno di scuola sugli schermi italiani. In occasione dell’uscita in sala del nuovo film di Laura Samani, il Cinema Fiorella di Circuito Cinema ospiterà la regista venerdì 17 aprile alle ore 20.45, per incontrare il pubblico e introdurre la proiezione del film.Dopo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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