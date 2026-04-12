Al cinema Un anno di scuola | la musica dei Prozac+ e dei Tre allegri ragazzi morti nell' imperdibile film di Laura Samani

C'è la musica delle band friulane in "Un anno di scuola", il film della regista triestina Laura Samani. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Giani Stuparich, è uscito nelle sale giovedì 9 aprile ed è ambientato nel 2007, l'anno dell'arrivo dei social in Italia e dell'impatto della crisi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Al cinema Adriano “Un anno di scuola” di Laura Samani per i Progetti Scuola ABCPROGETTI SCUOLA ABC CINEMA, STORIA&SOCIETÀ – DENTRO L’IMMAGINE Al Cinema Adriano Un anno di scuola di Laura Samani che ha incontrato i ragazzi e le...

“Un anno di scuola”, il film di Laura Samani arriva in sala dal 9 aprileArriverà nelle sale italiane dal 9 aprile Un anno di scuola, secondo lungometraggio della regista triestina Laura Samani, prodotto da Nefertiti Film...