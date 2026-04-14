L’attacco di Trump a Meloni potrebbe anche essere una buona notizia per lei

Un episodio recente del podcast di Fanpage.it analizza un commento di un ex presidente statunitense rivolto a una leader europea. La puntata, disponibile ogni giorno alle 18.00, si concentra sulla notizia riguardante le dichiarazioni pubbliche di questa figura politica, che hanno attirato l’attenzione dei media internazionali. L’episodio si focalizza sugli aspetti principali di questa vicenda e fornisce aggiornamenti sui possibili sviluppi.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell'attacco di Trump a Meloni, del blocco dello stretto di Hormuz (già bloccato) e della proposta di pace della Cina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump scarica Giorgia Meloni, ma l’attacco del tycoon potrebbe essere una buona notizia per lei

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